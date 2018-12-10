قرقاش يردّ على المشكّكين باستمرارية مجلس التعاون الخليجي

ردّ وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على من يشكّك باستمرارية مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد يوم من انتهاء أعمال “القمة الخليجية الـ39” التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض.

وقال الوزير الإماراتي في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “من غير المستغرب أن يخرج علينا الإعلام الإيراني والعربي التابع له هذا الصباح وينعى مجلس التعاون للمرة الألف”.

وأضاف قرقاش: “ومن وجهة نظر أبناء الخليج أن المؤسسة باقية وناجحة، ولن تقوّضها هذه الأزمة أو تلك.. رسائل النعي تمنيات تعبر عن إحباطاتهم”.

من غير المستغرب ان يخرج علينا الإعلام الإيراني والعربي التابع له هذا الصباح وينعي مجلس التعاون للمرة الألف، ومن وجهة نظر أبناء الخليج ان المؤسسة باقية وناجحة ولن تفوضها هذه الأزمة أو تلك. رسائل النعي تمنيات تعبر عن إحباطاتهم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 10, 2018

وجاءت قمة الرياض وسط أزمة خليجية مستمرة منذ منتصف عام 2017، عقب قطع السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، إثر اتهامها بدعم الإرهاب، واتباع سياسة تهدد أمن المنطقة.