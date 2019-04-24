وفاة الشاعر العراقي خضير هادي في أربيل

توفى الشاعر الشعبي العراقي المشهور خضير هادي اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 57 عامًا إثر نزيف في الدماغ في أحد مستشفيات أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن ”هادي توفى صباح اليوم في أحد مستشفيات أربيل، بسبب إصابته بنزيف في الدماغ“.

وخضير هادي من مواليد 1962 من أشهر الشعراء الشعبيين في العراق، وعُرف بكتابته للكثير من الأغاني، للفنانين كاظم الساهر وهيثم يوسف وحاتم العراقي وغيرهم.

وألقى هادي أمام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قصيدة ”خمسة زايد خمسة“ عن شهداء العراق في الحرب الإيرانية العراقية، وبعد أيام من إلقائها في مجلس ضم شعراء كثرًا ذكر صدام حسين قصيدته مما مكنه من شهرة واسعة حينها.

وعقب الغزو الأمريكي عام 2003 اضطر خضيرلمغادرة العراق إذ تنقل بين بضع دول عربية كلبنان والأردن وسوريا والإمارات وقطر.