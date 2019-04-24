إصابة 11 فلسطينيا بمواجهات مع الاحتلال شمالي الضفة

أصيب 5 فلسطينيون بجراج، و6 بحالات اختناق، الأربعاء، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، إن طواقمها تعاملت مع 5 مصابين بالرصاص المطاطي، بينهم إصابتان في الرأس تم نقلهم للعلاج في مستشفى رفيديا الحكومي.

وأشار البيان إلى أن الطواقم الطبية تعاملت كذلك مع 6 مصابين بحالات اختناق، بينهم طفل يبلغ من العمر شهرين، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وكان شهود عيان قد قالوا إن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات من الجيش الإسرائيلي في محيط مقام ”قبر يوسف“ بنابلس، فجر الأربعاء، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأوضح الشهود إن المواجهات اندلعت عقب اقتحام مئات المستوطنين اليهود، مقام“ قبر يوسف“، شرقي مدينة نابلس، تحت حراسة من الجيش الإسرائيلي.

وعادة ما يقتحم المستوطنون مقام يوسف في نابلس لأداء طقوس دينية، لاعتقادهم بأنه قبر النبي يوسف عليه السلام، وأنه حق يهودي، في حين تنفي الروايات التاريخية والعلمية صحة ذلك، مشيرة إلى أن عمر القبر لا يتعدى مئتي عام، وأنه يعود لرجل مسلم سكن المنطقة قديما يدعى يوسف دويكات.