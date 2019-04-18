وزير السياحة التونسي يتحدث لـ“إرم نيوز“ عن حج اليهود إلى جزيرة جربة (فيديو)

قال وزير السياحة التونسي، روني الطرابلسي، إن جزيرة جربة تنتظر ما بين 7 إلى 8 آلاف من الحجاج اليهود في 2019، وهو ضعف العام الذي سبقه.

وأكد الطرابلس وهو اليهودي الوحيد في الحكومة التونسية خلال لقاء خاص مع ”إرم نيوز“ إن الجزيرة التي يحج إليها اليهود كل عام، تنتظر هذا الموسم، زيارة شخصيات دينية وسياسية وإعلامية من كل العالم، بينها وفد كبير من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وحول وقوع الزيارة الدينية لليهود في شهر رمضان قال الطرابلسي، إن ذلك رمز للتعايش في تونس، ويعطي صورة للتاسمح في جربة وسائر البلاد.

ويشكل اليهود في تونس أكبر الجاليات اليهودية بالمنطقة العربية، ولكن أعدادهم تناقصت بشكل كبير خلال العقود الأخيرة، حيث يقدر عددهم حاليًا بحوالي 2000 نسمة يقيمون في جربة وتونس العاصمة وبعض المدن الأخرى.

ويوجد بجزيرة جربة ”معبد الغريبة“، الكنيس اليهودي الأكبر والأقدم في أفريقيا الذي يعود تاريخه إلى قرابة 2600 سنة، ويقع في منطقة الحارة الصغيرة التي تبعد قرابة 5 كيلومترات عن مركز الجزيرة، بالإضافة إلى 11 كنيسًا موجودة في منطقة الحارة الكبيرة.

ويعد المعبد اليهودي أقدم معبد توحيدي في الحوض الغربي للمتوسط، كما يحتوي على أقدم نسخة توراة في العالم.

تفاؤل بانتعاش السياحة

وفي تفاؤله بتحقيق انتعاشة قياسية للموسم السياحي المقبل، رجح الوزير الطرابلسي أن يصل عدد السياح إلى 9 ملايين سائح خلال العام الحالي.

و توقّع وزير السياحة التونسي، أن يكون الموسم السياحي الحالي قياسيًا على جميع المستويات، متعهدًا بأن يشهد انطلاقة جديدة مقارنة بالسنوات الماضية.

وأضاف، روني الطرابلسي، “ أن تونس قادرة على أن تكون من أحسن الوجهات السياحية نظرًا لما تزخر به عدة جهات من مخزون سياحي وثقافي متنوع على غرار مدينة جربة بمحافظة مدنين وما توفره من تنوع في المشهد السياحي بالبلاد“.

وأشار إلى ضعف ميزانية وزارة السياحة والنقائص التي يجب تفاديها، ومن بينها العمل على تحسين البنى التحتية ببعض مناطق الجمهورية التونسية.

وأكد الطرابلسي على أن تونس تسعى للترويج للوجهة السياحية التونسية، واستعادة السياح الخليجيين الذين يُعتبرون من بين الوفود المهمة التي كانت تزور تونس خلال العقود الماضية، لا سيما في مجال ”السياحة الاستشفائية“.