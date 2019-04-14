إصابات في اشتباك مسلح بين الشرطة الفلسطينية ومطلوبين في نابلس

قالت الشرطة الفلسطينية، إن قوة من عناصرها تعرضت لإطلاق نار، أثناء مهمة أمنية للقبض على مجموعة من المطلوبين وسط مدينة نابلس، ما أدى إلى إصابة اثنين من رجال الشرطة بجراح مختلفة.

وأضاف الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي زريقات في تصريح صحفي:“ إن الشرطة تعرضت لإطلاق النار أثناء نصب حاجز وسط مدينة نابلس للقبض على عدد من المطلوبين مشتبه بقيامهم بالعديد من الجرائم بحق المواطنين من بينها إطلاق نار على مواطنين ومحلات تجارية ومشتبه بارتكابهم جرائم سرقات كبيرة“ .

وبحسب زريقات :“عند وصول المركبة التي يستقلونها تم توجيه إشارة لهم بالتوقف من قبل قوة الحاجز، ولكن بادر المطلوبان بإطلاق النار تجاه القوة، مما أدى لإصابة اثنين من ضباط الشرطة بإصابات وصفت بالمتوسطة“ .

وتابع زريقات :“ أن القوة ردت فورًا على مصادر إطلاق النار مما أدى لإصابة اثنين من المطلوبين بجراح وصفت ما بين الطفيفة والمتوسطة، وتم إلقاء القبض عليهما“، مشيرا إلى أن الشرطة باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.

وزادت في الآونة الأخيرة معدلات الجريمة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية، في ظل تحركات أمنية واسعة تقوم بها الشرطة الفلسطينية لملاحقة المطلوبين.