السلطة الفلسطينية تنفي اعتقال عشرات الضباط والجنود بتهمة التجسس لصالح حماس

نفت السلطة الوطنية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مزاعم الاحتلال الإسرائيلي، بشأن اعتقال عشرات الضباط والجنود في المؤسسة الأمنية الفلسطينية، على خلفية تسريب معلومات حول قيام حماس بتجنيدهم للتجسس لصالحها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“، عن المفوض السياسي العام، والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، عدنان الضميري، قوله: إن ”هناك معتقلين من الأجهزة الأمنية منذ عامين بتهمة تسريب معلومات لحركة حماس“.

وأبدى الضميري استغرابه من مزاعم الاحتلال المنتشرة اليوم، قائلاً: إن ”هذه التصريحات التي يشنها الإعلام العبري ضد الأجهزة الأمنية، تثير لدينا شكوكًا حول الأهداف من وراء ذلك“.

وكانت صحيفة ”يديعوت احرونوت“ العبرية، قد زعمت اليوم، أن حركة حماس تجسست قبل حوالي عام على السلطة الفلسطينية من خلال تجنيد بضع عشرات من الضباط في الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وأن جهاز المخابرات العسكرية التابع للسلطة الفلسطينية، تمكن قبل أشهر من الكشف عن وجود شبكة عملاء جندتهم حركة حماس في صفوف أجهزة أمن السلطة.

وأضافت الصحيفة عن ما أسمتها مصادر رفيعة في السلطة الفلسطينية، أن ”حماس شكلت تلك الشبكة لاختراق قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، في عملية واسعة النطاق، وجندت ضباطًا للعمل في صفوف السلطة“.