وزير فلسطيني يكشف كيف يمكن للسلطة دفع رواتب موظفيها

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الاثنين، ”إن شبكة أمان المالية العربية التي تقدر بنحو 100 مليون دولار، كفيلة بدفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية“ .

وأضاف مجدلاني في حديث إذاعي أن “ 100 مليون دولار من الدول العربية، بالإضافة إلى الإيرادات المحلية وبعض المساعدات الخارجية المختلفة، ستمكن الحكومة الفلسطينية من توفير الحد الأدنى لدفع الرواتب أولا، والنفقات التشغيلية ثانيًا ”.

وأعرب مجدلاني عن أمله بضرورة التفعيل العاجل لشبكة أمان المالية العربية، نظراً لخطورة المرحلة التي تمر بها السلطة الفلسطينية، مستدركاً بالقول “ إن الوضع الفلسطيني لا يحتمل ويحتاج لتحرك عاجل وفعلي لتجاوز الأزمات“.

وحول اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، قال مجدلاني “ إن اجتماع الوزراء العرب قدم 4 التزامات رئيسية، وهي توفير شبكة أمان عربية، وعدم التعاطي مع ما يسمي بــ ”صفقة القرن”، والالتزام بمبادرة السلام العربية لأي حل، والدفاع عن عروبة القدس، والتمسك باعتبار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين“.

وأشار مجدلاني إلى أن الحكومة الفلسطينية لم تشعر بأي مؤشرات من قبل الجانب الإسرائيلي لوقف ”سرقة“ أموال العائدات والضرائب الفلسطينية ”المقاصة“، ما يدعو لتحرك عاجل لتجاوز الأزمة المالية.

وقررت إسرائيل خصم أموال المقاصة الفلسطينية وعدم تسليمها للسلطة، بزعم دفع الأخيرة لرواتب الشهداء والأسرى، والذين تعتبرهم إسرائيل ”إرهابيين“، في حين أكدت السلطة الفلسطينية استمرار صرفها لرواتبهم حتى لو لم يبق فلس واحد في الموازنة، رافضة تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل منقوصة.