أول تقييم من السلطة الفلسطينية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تعليقًا على نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلية، إنه ”بحسب الاستطلاع الأولي لنتائج انتخابات الكنيست، يبدو أن الناخب الإسرائيلي قد صوت للمحافظة على الوضع القائم“.

وأضاف: ”لقد صوت الناخب الإسرائيلي على عدم إنهاء الاحتلال، وللتفرقة العنصرية والأبارتهايد“.

وتابع عريقات: ”من الاستطلاع الأولي هناك فقط حوالي 18 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا لمن يؤيدون مبدأ الدولتين على حدود 1967″، موضحًا أن ”هذا يتطلب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي“.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية فرز أكثر من 97% من الأصوات حتى الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء، وحصل تحالف الجبهة والعربية للتغيير على 4.27% منها بما يعادل 187752 صوتًا، فيما حصل تحالف الموحدة والتجمع على 3.46% من الأصوات والتي تقدر بـ140181 صوتًا.

وأظهرت النتائج الأولية لعمليات فرز الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية تساوي عدد المقاعد التي حصل عليها حزب الليكود، برئاسة بنيامين نتنياهو، ومقاعد خصمه ”أزرق أبيض“، بزعامة بيني غانتس.

لكن النتائج أظهرت تقدم معسكر أحزاب اليمين بحصولها على 65 مقعدًا من أصل 120 هي مجموع مقاعد البرلمان.

ومن شأن هذه النتائج أن تمكن نتنياهو من تشكيل الحكومة الجديدة، على قاعدة أقوى من الحكومة السابقة التي كانت تحظى بتأييد 61 عضو كنيست.