المالكي: الدول العربية تدعم الموقف الفلسطيني بشأن ”صفقة القرن“

شدد وزير الشؤون الخارجية الفلسطينية رياض المالكي على أن الجانب الفلسطيني لا شك لديه من موقف الدول العربية الرافض لصفقة القرن، مؤكدًا أن الدول العربية تدعم الموقف الفلسطيني بشكل واضح.

وقال المالكي في تصريح إذاعي عبر ”صوت فلسطين“ الأحد، إن ”العرب قالوا عبر عديد التصريحات واللقاءات إنهم يقبلون ما يقبل به الفلسطينيون ويرفضون ما يرفضه الفلسطينيون“.

وأضاف الوزير ”نحن لا نريد أن نأخذ ألأمور بهذه الطريقة، بل نريد أن نشرح لهم حقيقة وطبيعة الموقف الفلسطيني، ونريد أن نشرح لهم سبب رفض الجانب الفلسطيني وأخطار تلك الصفقة ومؤشراتها الخطيرة جدًا، وهدفها القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني ومنع إقامة الدولة الفلسطينية“.

وأفاد المالكي بأن ”المطلوب الآن هو كيفية تعزيز ودعم وحماية الموقف الفلسطيني وتوفير الآليات الداعمة له ماليًا وسياسيًا لمواجهة الخطة الأمريكية حين الإعلان عنها رسميًا“.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني ”فدا“ صالح رأفت، قد قال إن الرئيس محمود عباس سيدعو وزراء الخارجية العرب إلى وضع قرارات القمة العربية الأخيرة موضع التنفيذ ورفض خطة ترمب أو ما تسمى بصفقة القرن الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف رأفت، في تصريح له نشرته وكالة ”وفا“، أن ”عباس سيطالب الدول العربية بتنفيذ ما تم إقراره في القمم العربية، وآخرها قمة تونس، حول إنشاء شبكة أمان مالية في ظل هذه الظروف الصعبة والعقوبات التي تفرضها الإدارة الأمريكية على الشعب الفلسطيني من قطع لكل المساعدات حتى الإنسانية، والقرصنة التي قامت بها إسرائيل على عائدات أموال الضرائب الفلسطينية.

وأكد أن ”شعبنا سيواصل صموده على أرضه ومقاومته لكل المشاريع الإسرائيلية والأمريكية التي تستهدف تكريس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية الفلسطينية وتوسيع المستعمرات الاستيطانية وضمها إلى دولة الاحتلال“.

وبين رأفت أن ”التسريبات التي تصدر عن الإدارة الأمريكية حول ما يسمى بصفقة القرن ما هي إلا تهيئة للرأي العام لتلك الأفكار التي باتت معروفة ويتلاعب مروجوها بالنفي والتأكيد حول بنودها بهدف خداع الرأي العام العربي والفلسطيني“، داعيًا جميع الأحزاب العربية إلى ”ممارسة الضغوط على دولهم لرفض التعاطي مع الخطة الأمريكية والالتزام بقرارات القمم العربية“.