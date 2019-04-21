حماس: التفاهمات مع إسرائيل جارية ولا انتكاسة حتى اللحظة

أكدت حركة حماس، مساء اليوم الأحد، أن ”التفاهمات مع إسرائيل“ عبر الوسطاء المصريين ما زالت جارية، من أجل الوصول إلى اتفاقات تخفف من الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس، صلاح البردويل: ”لا نستطيع أن ندعي حتى اللحظة، بأن هناك انتكاسة في موضوع التفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي“.

وأضاف خلال لقاء متلفز عبر قناة الأقصى التابعة لحماس، أن ”مسيرات العودة وكسر الحصار ستظل مستمرة، وستبقى تحت حماية المقاومة المسلحة، حتى لا يستفرد الاحتلال الإسرائيلي بالمدنيين“.

وبخصوص زيارة وفد من حركة فتح إلى العاصمة المصرية القاهرة، قال البردويل، ”وصلنا أن هناك وفدًا من فتح موجود في القاهرة“، مشيرًا إلى أن حماس لم يصلها أي معلومات أو دعوات بالزيارة، ولا تعلم عن مجريات الزيارة.

وأكد أن ”حماس تريد مصالحة على أساس الوحدة والشراكة الكاملة في المؤسسات عبر تطبيق كافة الاتفاقيات الموقعة، ثم إجراء انتخابات شاملة بما فيها انتخابات تشريعية ورئاسية“.

وفيما يتعلق بموقف حماس من الحكومة الجديدة برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد أشتية، أكد البردويل أن حركته لن ”تحاربها أو تواجهها“، وتابع:“نحن لن نعترف بشرعيتها لا سيما أنها لم تأخذ رأينا“.