حضرها وزراء فلسطينيون.. الاحتلال الإسرائيلي يوقف احتفالية في القدس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، فندق ”الكابتول“ في مدينة القدس، وأوقفت احتفالية وطنية حضرها مسؤولون ووزراء فلسطينيون، ضمن سلسلة اقتحامات وتخريب لعدد من الندوات، والاحتفالات، والفعاليات، التي ينظمها الفلسطينيون في القدس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أوقفت حفل ”توقيع بيع وتطوير مشروع الطلة الإسكاني في رأس العامود في مدينة القدس“، وقامت بتصوير المشاركين في الاحتفال، وتحرير بطاقاتهم الشخصية.

وأضافت المصادر، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتسليم عدد من الاستدعاءات والبلاغات لبعض الحضور والشخصيات الفلسطينية المهمة، تقضي بتسليم أنفسهم لمراكز الشرطة التابعة للاحتلال.

وقال الناشط المقدسي محمد الحسيني خلال تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، ”إن الاحتلال الإسرائيلي يوقف معظم الفعاليات الرسمية، والثقافية، والاجتماعية، التي ينظمها الفلسطينيون في مدينة القدس، سواء أكانت تحت إشراف السلطة الفلسطينية، أو بتنظيم مؤسسات وطنية“.

وأضاف الحسيني،“أن اقتحامات الاحتلال للفعاليات تأتي دون مبررات، وبهدف إنهاء التمثيل والتواجد الفلسطيني في مدينة القدس، وتفرض على المؤسسات والمنظمات الحكومية أو الخاصة، الحصول على تراخيص إقامة الاحتفالات من مراكز شرطة الاحتلال والتي بدورها ترفض معظم الاحتفالات“.

يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية، اعتقلت قبل أيام محافظ القدس، وعددًا من قيادات وكوادر السلطة الفلسطينية، أثناء مشاركتهم في نشاطات مختلفة تابعة للحكومة الفلسطينية، وفرضت عليهم قيودًا في التنقل والنشاط، ضمن سياسة إسرائيل التهويدية للمدينة المقدسة.