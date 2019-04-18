تقرير عبري: حزب الله يدرب 3 آلاف فلسطيني في لبنان بأمر من سليماني

زعم تقرير نشره موقع ”ديبكا“ الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن حزب الله اللبناني بدأ تدريب قوة فلسطينية تابعة لحركة حماس الفلسطينية في معسكرات في لبنان بأمر من قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني، وذلك لنقل المعركة من غزة إلى جنوب لبنان.

ونقل التقرير عن مصادر عسكرية واستخباراتية قولها، إن القوة سيطلق عليها ”عودة حماس“ وإنها ستتلقى تدريبات خاصة لمدة 3 أشهر وسيتم بعدها تزويد القوة بالأسلحة الرشاشة والمدفعية والصواريخ قصيرة المدى لنشرها في جنوب لبنان في مواجهة الحدود مع فلسطين المحتلة.

وأشار إلى أن أوامر سليماني لأمين عام حزب الله حسن نصرالله، تقضي بنشر بعض العناصر المدربة قبل إتمام الدورة التدريبية على الحدود في الـ 9 من أيار (مايو) الذي يصادف ذكرى إنشاء إسرائيل.

وأفاد ”ديبكا“، بأن الاستخبارات اللبنانية حذرت هذا الأسبوع حزب الله وقادة حماس في لبنان من أن القوات الخاصة والمخابرات الإسرائيلية تنوي مهاجمة قوة ”عودة حماس“ والمنشآت التدريبية التابعة لحزب الله بهدف تقويض مشروع سليماني.

ووفقًا للتقرير، فإن ما يقرب من 3000 فلسطيني من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان سجلوا في الدورة التدريبية التي تقام في منطقة البقاع شرق لبنان ووسطه.

وأضاف ”من المتوقع أن تبادر إسرائيل إلى الرد على هذه القوة في لبنان بدلًا من مهاجمة حماس في غزة للحفاظ على الإنجاز الذي تحقق هناك من خلال قطر ومصر والأمم المتحدة“.

وتوقع التقرير أن تؤدي هذه القوة الجديدة إلى ”تقويض نفوذ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في المخيمات الفلسطينية بلبنان“.