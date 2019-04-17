لبنان يقدم مساعدات لإيران

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيراني يوم الثلاثاء عن وصول عدد كبير من شحنات المساعدات الإنسانية من دول أجنبية إلى إيران لمساعدة المتضررين في المناطق المنكوبة بالفيضانات وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وفي مقدمة الشحنات الإنسانية والمساعدات النقدية من اللجان الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في الدول الأجنبية، تأتي الشحنات القادمة من لبنان كمساعدة لإيران حسب وكالة مهر الإيرانية إلى جانب شحنات قادمة من كل من الإمارات العربية المتحدة والهند وجمهورية التشيك وجورجيا وسلطنة عمان، وفرنسا وتركيا وأذربيجان والكويت وباكستان وسويسرا. كما أرسلت أرمينيا وروسيا وألمانيا مساعدات إنسانية طارئة إلى إيران سابقًا.

وكان الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر قال في وقت سابق، إن ما يقدر بمليوني شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في إيران بسبب السيول.

وأطلق الاتحاد مناشدة دولية طارئة لجمع 5.1 مليون فرنك سويسري (5.1 مليون دولار) لتوسيع نطاق الدعم الذي يقدمه الهلال الأحمر الإيراني ليشمل 30 ألف أسرة إضافية وهو ما يقدر بنحو 150 ألف شخص.