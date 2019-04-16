عريقات: وفد فتح في القاهرة يسعى لإلزام حماس بالتوجه للانتخابات

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن زيارة وفد حركة فتح إلى مصر، تهدف لإلزام حركة حماس بتنفيذ اتفاق 2017، والذي تم بإشراف مصريّ، واستجابتها للتوجه لصناديق الاقتراع وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

وأكد عريقات في لقاء على تلفزيون فلسطين الرسميّ، الثلاثاء، على أن المصالحة الفلسطينية واستجابة حركة حماس لإنهاء الانقسام، هو المخرج الفعلي لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، وخاصة ما يُسمى بصفقة القرن.

وأضاف عريقات:“ أن خطة السلام الأمريكية تتناقض مع الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، والتي أقرتها كافة القرارات الشرعية الدولية، وأنها تهدف إلى تدمير عملية السلام والشرعية الدولية وكل المرجعيات الأممية“.

وتابع عريقات:“ أن جلسة مصيرية للمجلس المركزي ستعقد الأسابيع المقبلة، بهدف وضع آليات عملية وعاجلة لتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، حول العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل، وخاصة في ظل تنصل تل أبيب من التزاماتها“.

وكان رئيس المكتب الإعلامي لحركة فتح، منير الجاغوب، قال في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ”وفد حركته يسعى لتفويت كل الفرص على الراغبين بإدامة الانقسام الفلسطيني“، معربًا عن ”أمله في تحرك حماس تجاه إتمام المصالحة وإدراك حجم التحديات“.

وأضاف الجاغوب، أن ”عشرات اللقاءات تمت بين الحركتين دون أي تقدم، في ظل تنصل حركة حماس من تطبيق الاتفاقيات الناجمة عن هذه اللقاءات التي تمت في العديد من الدول، وعلى رأسها مصر“، لافتًا إلى أنه ”يستغرب موقف حماس من تصريحاتها التي تقول فيها إنها ترفض صفقة القرن، وفي المقابل تتنصل من اتفاقيات المصالحة ولا تتخذ خطوات ملموسة لصالحها“.

وأعلنت حركة فتح، الإثنين، وصول وفد من قيادتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، بهدف تحريك ملف المصالحة المتعثرة، دون الكشف عن المشاركين في الوفد.