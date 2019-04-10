البرلمان العراقي يعيّن جعفر الصدر بمنصب سفير

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، على تعيين جعفر محمد باقر الصدر (نجل مؤسس حزب الدعوة)، بمنصب سفير في وزارة الخارجية العراقية، وفق ما أعلن البرلمان ببيان رسمي.

فيما قال ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، إن ”محمد جعفر هو نجل المرجع الديني محمد باقر الصدر، والمنصب يعتبرُ تقديرًا له، كونه رجلًا يتمتع بكافة الإمكانيات الذاتية والأدبية، بالإضافة إلى إخلاصه للوطن، وأن تعيين الصدر بمنصب سفير في وزارة الخارجية، يعتبر استحقاقًا حقيقيًا لشخصه“، وفقًا لما صرح به القيادي في الائتلاف سعد المطلبي.

وظهر جعفر محمد باقر الصدر، مجددًا، بعد غياب لسنوات طويلة عن الساحة السياسية العراقية، عبر اجتماعات عقدها مع زعيم ائتلاف النصر، رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وجعفر الصدر، هو الابن الوحيد للمرجع الديني الراحل محمد باقر الصدر، الذي أسس حزب الدعوة الإسلامي في العام 1957، وابن عم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقدم جعفر الصدر، استقالته من عضوية مجلس النواب في السابع عشر من شهر فبراير/شباط العام 2011، احتجاجًا على ما وصفه بـ ”تردي الخدمات وعدم استطاعة الحكومة تقديم أي شيء للشعب“.

وطالب الصدر الأمينَ العام لحزب الدعوة الإسلامية، المقرب من النظام الإيراني نوري المالكي في العام 2014، برفع صور أبيه من جميع مكاتب الحزب.