بعد تدخله في شؤون البحرين الداخلية.. نوري المالكي يتراجع عن تصريحاته

قال رئيس وزراء العراق الأسبق نوري المالكي، المقرب من طهران، اليوم الأربعاء، إنه لم يطلب التدخل في مملكة البحرين، فيما يبدو أنه تراجع عن تصريحاته السابقة تجاه هذا البلد الخليجي.

وقال المالكي في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “لم نطالب بالتدخل في شؤون البحرين أو أي دولة أخرى، كما يتدخل الآخرون في شؤوننا، ولم ندعُ للعنف ولا نشجع أحدًا عليه”.

وأضاف: “اننا ندعو للحوار ورفض التهميش والاقصاء وممارسة الاستبداد السياسي، والتأكد على احترام الشعوب وحقها في الحرية واستخدام الآليات الدستورية الديمقراطية في معالجة الأزمات”، حسب تعبيره.

لم نطالب بالتدخل في شؤون #البحرين او اي دولة اخرى كما يتدخل الآخرون في شؤوننا،ولم ندع #للعنف ولا نشجع احدا عليه،وندعو #للحوار ورفض التهميش والإقصاء وممارسة #الاستبداد_السياسي،والتأكيد على احترام الشعوب وحقها في الحرية واستخدام الآليات الدستورية الديمقراطية في معالجة الأزمات. — Nouri Al-Maliki (@nourialmalikiiq) December 26, 2018

وكان المالكي أثار في وقت سابق غضب مملكة البحرين بتصريحات اعتبرتها المنامة تدخلًا سافرًا في شؤونها الداخلية قال فيها “رجل إيران في العراق، إن “التمييز والتهميش … وصل إلى حد شديد على شعب البحرين”.

ورفضت المنامة تصريحات المالكي بشدة، واستدعت الخارجية في البحرين القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة العراق لدى المملكة، للتعبير عن استنكارها للتدخل في شؤونها الداخلية.

وحضر المالكي الذي يتولى حاليًّا رئاسة ائتلاف دولة القانون في العراق، اجتماعًا الأسبوع الماضي نظمه ائتلاف 14 فبراير، وهي حركة لنشطاء في البحرين أدرجتها المنامة على قائمة الجماعات الإرهابية العام 2014.

ووصفت وكالة أنباء البحرين تصريحات المالكي خلال الاجتماع بأنها “تدخل سافر ومرفوض في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين”.

وأضافت أن مسؤولًا بحرينيًّا وصف تصريحات المالكي بأنها “اصطفاف واضح إلى جانب من يسعون لنشر الفوضى والعنف والتأزيم والإرهاب”.