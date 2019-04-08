مسؤول أدوية ”داعش“ بقبضة الأمن العراقي

تمكنت القوات الأمنية العراقية، يوم الإثنين، من اعتقال مسؤول مذاخر أدوية تنظيم داعش في محافظة نينوى، شمال العراق.

وذكر بيان لجهاز الأمن الوطني العراقي، انه ”تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى بالتنسيق مع القوة الماسكة للأرض وبناءً على معلومات استخبارية من إلقاء القبض على ما يسمى مسؤول مذاخر أدوية عصابات داعش في المحافظة“.

وأضاف البيان أن ”عملية الاعتقال جاءت، بعد متابعته واعتراض طريقه استنادًا لمذكرة قبض قضائية وفق أحكام المادة 4 إرهاب؛ وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه“.

ورغم توقف العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في العراق، إلا أن القوات العراقية تعلن بين الحين والآخر عن قتل واعتقال عناصر من التنظيم في مختلف مدن البلاد، التي كان يسيطر عليها داعش، وسط تحذيرات من عودته خلال الفترة المقبلة رغم الهزائم التي مني بها في سوريا.