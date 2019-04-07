الأمن العراقي يعتقل ”مسؤولي مضافات“ بتنظيم داعش

اعتقلت القوات الأمنية العراقية، يوم الأحد، مسؤولي ”مضافات“ من تنظيم داعش بمحافظتي كركوك وصلاح الدين.

وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية، أن ”مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في الوزارة، ومن خلال المتابعة الدقيقة لتحديد الأهداف المطلوبة، تمكنت من إلقاء القبض على أحد قادة داعش، والذي كان يعمل بمنصب ما يسمى مسؤول مضافات كركوك“.

وأضاف البيان أنه ”من خلال التحقيق الابتدائي اعترف بذلك، وبدلالته تم إلقاء القبض على والده والذي يشغل منصب ما يسمى مسؤول مضافات صلاح الدين“.

وأوضح أن ”العملية تمت استنادًا لمعلومات استخباراتية مستمرة“، مشيرًا إلى أن المتهمين أحيلا للقضاء لإكمال التحقيقات“.

ورغم توقف العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في العراق، إلا أن القوات العراقية تعلن بين الحين والآخر عن قتل واعتقال عناصر من التنظيم في مختلف مدن البلاد، التي كان يسيطر عليها داعش، وسط تحذيرات من عودته خلال الفترة المقبلة مع الهزائم التي مني بها في سوريا.