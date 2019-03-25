أبو الغيط: اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان ”باطل شكلًا وموضوعًا‎“

ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الإثنين، باعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.

وقال أبو الغيط ”إنه إعلان باطل شكلًا وموضوعًا، ويعكس حالة من الخروج على القانون الدولي روحًا ونصًا تخصم من مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، بل وفي العالم“.

وأضاف في بيان أن ”هذا الإعلان الأمريكي لا يغير من وضعية الجولان القانونية شيئًا.. الجولان أرض سورية محتلة، ولا تعترف بسيادة إسرائيل عليها أي دولة، وهناك قرارات من مجلس الأمن صدرت بالإجماع لتأكيد هذا المعنى“.