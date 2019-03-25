ترامب يوقع إعلانًا يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967.

جاء التوقيع في بداية اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.

وأضفى المرسوم الصبغة الرسمية على بيان ترامب في 21 مارس آذار، والذي قال فيه إن الوقت حان للولايات المتحدة لأن ”تعترف تماما“ بسيادة إسرائيل على الجولان.

وتعطي هذه الخطوة فيما يبدو دفعة لنتنياهو قبيل انتخابات شديدة التقارب في التاسع من أبريل نيسان المقبل.

وشدد ترامب في مستهل اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أن ”أي اتفاق للسلام في الشرق الأوسط يجب أن يتضمن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها“.

جاء تصريحات ترامب، بعد وقت قصير من بدء إسرائيل قصف غزة ردا على هجوم صاروخي.