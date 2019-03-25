بعد اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل عليها.. الأمم المتحدة: وضع الجولان لم يتغير

ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الإثنين، أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش ”واضح (في القول) بأن وضع الجولان لم يتغير“.

جاء ذلك بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الهضبة الاستراتيجية.

وقال دوجاريك: إن ”سياسة الأمم المتحدة بشأن الجولان انعكست في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإن تلك السياسة لم تتغير“.

وتبنى مجلس الأمن بالإجماع عام 1981 قرارًا يُعلن أن قرار إسرائيل ”فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة باطل ولاغٍ، ولا أثر قانونيًا له على الساحة الدولية“.