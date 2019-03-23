عباس: مستعدون للتفاوض مع أيّ حكومة يختارها الإسرائيليون

أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن الاستعداد للتفاوض مع أي حكومة يختارها الإسرائيليون من أجل الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه، السبت، بوفد من طلبة جامعة هارفارد الأمريكية، في رام الله، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“.

وقال عباس: ”نريد الوصول إلى حقنا ودولتنا بالطرق السلمية، أيّ بالمفاوضات، ولن نختار طريقًا آخر للوصول إلى حقنا“.

وأضاف: ”الشعب الفلسطيني يريد الحصول على دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، مع الاتفاق على القضايا المعلقة التي تناولناها مع الإسرائيليين في اتفاق أوسلو“ (الموقع عام 1993).

وتابع الرئيس الفلسطيني: ”نمد أيدينا للحكومة الإسرائيلية التي يختارها الشعب الإسرائيلي، من أجل أن نتفاوض على هذه الأسس التي لم نخترعها نحن وإنما وضعتها الشرعية الدولية“.

وتجرى الانتخابات الاسرائيلية العامة في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل، لانتخاب 120 عضوًا للكنيست الإسرائيلي.

وفي السياق، قال الرئيس عباس إنّ ”هناك 722 قرارًا صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 1947، و86 قرارًا عن مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية، ونريد تطبيق قرار واحد من هذه القرارات“.

وأردف: ”أمريكا أو إسرائيل أو العالم، يختار قرارًا واحدًا منها نضعها على الطاولة ونناقشها ونطبقها ونحل القضية الفلسطينية، ولكن للأسف جميع هذه القرارات كلها أهملت ولم تطبق، ولم يلتفت لها أحد“.

وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة منذ أبريل/نيسان 2014؛ بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان وعدم قبولها بحدود ما قبل حرب حزيران/ يونيو، 1967 أساسًا لحل الدولتين.