محمود عباس يواجه اتهامات بالتدخل في انتخابات الكنيست

اتهم أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الأحد، بالتدخل في الانتخابات المقبلة، وذلك من خلال وساطاته بين النواب وقوائم الأحزاب العربية التي يجري الإعداد لها لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها في نيسان/ أبريل المقبل.

وحسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، فإن عضو الكنيست، ميكي زوهر، طلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، فتح تحقيق فوري في ”شبهات تدخل جهات خارجية في سير الانتخابات البرلمانية في إسرائيل“.

وقال زوهر، إن ”الكنيست الإسرائيلي، أمام مسألة في غاية الخطورة، وأن الحديث يدور عن تدخل فظ لجهة غريبة مناوئة لإسرائيل“، على حد قوله.

وجاءت تصريحات زوهر، عقب أنباء تحدثت عن لقاء جمع عباس وعلي سلام رئيس بلدية الناصرة في الداخل المحتل، إذ قالت تلك الأنباء إن عباس حث سلام على ”الحفاظ على القائمة المشتركة“ التي تعتبر تحالفًا لتشكيلات سياسية عربية.

وذكر تلفزيون ”I24NEWS“ الإسرائيلي أنه ”وفور عودة سلام للناصرة أجرى اتصالات مع التشكيلات السياسية الأربعة للقائمة المشتركة لمناقشة الموضوع الساخن“.

وقال عضو الكنيست الإسرائيلي ميكي زوهر: “ لن أهدأ حتى يتم استيضاح الموضوع حتى النهاية“.