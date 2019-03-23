مقاتلة إسرائيلية تطلق صاروخًا تجاه هدف في غزة

أطلقت مقاتلة إسرائيلية، السبت، صاروخًا واحدًا تجاه منطقة فلسطينية بالقرب من الحدود الشرقية لقطاع غزة، في منطقة يتواجد فيها عدد من الشبان، يُعتقد أنهم مطلقو بالونات حارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، المحاذية للقطاع، شرق مخيم البريج (وسط).

ولم يبلغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات.

وفي الآونة الأخيرة، يشهد القطاع ضربات من هذا النوع بشكل شبه يومي، وتقول تل أبيب إنها في إطار الرد على بالونات مفخخة تتعرض لها مستوطنات إسرائيلية قريبة.

وشرع فلسطينيون باستخدام الطائرات الورقية الحارقة، ولاحقًا البالونات التي تحمل مواد مشتعلة، في مايو/أيار 2018، كأسلوب احتجاجي على المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بحقهم، خلال إحيائهم فعاليات مسيرات العودة التي بدأت في 30 مارس/آذار من العام ذاته، ولا تزال مستمرة.

وضمن فعاليات مسيرات العودة، يتجمهر آلاف الفلسطينيين في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.