أسرى فلسطينيون يحرقون عددًا من الزنازين في سجن ”رامون“ الإسرائيلي

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، إن الأسرى داخل معتقل ”رامون“ الإسرائيلي أحرقوا أكثر من عشر غرف داخله؛رفضًا للسياسة الإسرائيلية بعزلهم ونصب أجهزة تشويش داخل المعتقل.

ووفقًا لنادي الأسير، فقد شهد المعتقل توترًا شديدًا عقب اقتحام قوات إسرائيلية خاصة للزنازين والاعتداء على عدد من الأسرى.

بدوره، أكد مكتب إعلام الأسرى أن النيران اشتعلت، مساء الإثنين، في قسم رقم (1) بمعتقل ”رامون“، بعد إحراق 11 غرفة بداخله من قِبل الأسرى كخطوة احتجاجية غاضبة.

وأشار المكتب إلى أن قوات ما يسمى بـ“الماتسادا“ الإسرائيلية اقتحمت غرف السجن وقامت بالاعتداء على الأسرى وخلّفت عددًا من الإصابات، مضيفًا أن عددًا من سيارات الإسعاف والإطفاء رابطت حول المعتقل.

في السياق ذاته، ذكر موقع“0404″ الإسرائيلي، أن إدارة مصلحة السجون استدعت سيارات الإطفاء إلى سجن ”رامون“ بعد إضرام عدد من الأسرى النار بمجموعة من الزنازين داخله.

وجاءت هذه الخطوة التي قام بها الأسرى في إطار رفضهم لنصب إسرائيل أجهزة تشويش داخل السجون، لحرمانهم من التواصل مع ذويهم وقطع الاتصالات داخل المعتقلات.