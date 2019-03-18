إسرائيل تبدأ بنقل الأسرى إلى أقسام تحوي أجهزة التشويش

بدأت إدارة السجون الإسرائيلية، الاثنين، في نقل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين إلى أقسام جديدة، بعد تركيب أجهزة تشويش في داخلها.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“ إن ”إدارة سجن ريمون الإسرائيلي نقلت، صباح اليوم الاثنين، جميع الأسرى القابعين في قسم رقم 1، إلى قسم رقم 7“.

من ناحيتها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صدر عنها، إن ”حالة من التوتر والاستفزاز تسود صفوف الأسرى في السجن، بعد عملية النقل وتركيب أجهزة التشويش داخل القسم 7، وإن إدارة سجون الاحتلال عمدت منذ مطلع العام الجاري إلى تركيب أجهزة تشويش في سجون النقب، وريمون وعوفر، بناء على توصيات ما تسمى بلجنة أردان لتضييق الخناق على المعتقلين“.

وتسببت تلك الخطوة في حالة من الضغط والتوتر في صفوف الحركة الأسيرة، كونها تسبب للأسرى أوجاعًا في الرأس، وقد تتسبب بأمراض مزمنة وخطيرة على المدى البعيد.

كما أكد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس الأحد، أن ”سلطات الاحتلال تمعن بتنفيذ سياسة القتل البطيء بحق الأسرى المرضى والجرحى القابعين في معتقلات الاحتلال، فهي تتعمد استهدافهم بإهمال أوضاعهم الصحية والاستهتار بحياتهم، وتركهم يكابدون الأوجاع“.