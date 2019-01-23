ممثل الحكومة اليمنية: الاتفاق على شروط تبادل الأسرى متوقع خلال أيام

قال ممثل عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يتفق الطرفان المتحاربان في اليمن على شروط تبادل الأسرى في غضون 10 أيام.

وجرت محادثات بين الطرفين في الأردن، الأسبوع الماضي. ويتعين على الطرفين الاتفاق على قائمتين بأسماء الأسرى الذين سيجري تبادلهم.

وقال رئيس وفد الحكومة اليمنية، هادي هيج، في اتصال هاتفي مع رويترز: إنه “يتوقع أن يكون التوقيع النهائي خلال 10 أيام”.

وتدفع الأمم المتحدة باتجاه إتمام مبادلة الأسرى، وتنفيذ اتفاق سلام في ميناء الحديدة الرئيسي باليمن. ومن شأن ذلك تمهيد الطريق أمام المزيد من المحادثات بين جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران، والحكومة المدعومة من السعودية لإنهاء الحرب الأهلية.

وتعتبر عملية مبادلة الأسرى واحدة من أقل خطوات بناء الثقة إثارة للخلاف. واتفق الطرفان على خطوات بناء الثقة في محادثات سلام رعتها الأمم المتحدة في السويد في ديسمبر/ كانون الأول، وسط ضغوط غربية لإنهاء الحرب التي بدأت قبل نحو 4 سنوات، وأودت بحياة عشرات الآلاف، ودفعت بنحو 10 ملايين شخص إلى شفا المجاعة.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، إنها تأمل في إحراز تقدم في الأيام المقبلة، وحثت الطرفين المتحاربين على عدم إضاعة الفرصة.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بالصليب الأحمر، فابريزيو كاربوني، في بيان صدر في مؤتمر صحفي في صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون: “هذه لحظة حاسمة للشعب اليمني”.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها تحضر لمبادلة الأسرى بزيادة طاقم العمل وترتيب دعم طبي. وتعد كذلك طائرتين لنقل المحتجزين بين صنعاء وسيئون، وهي بلدة تسيطر عليها حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.