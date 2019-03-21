تضرر مبنى تاريخي ”أموي“ بسبب الحفريات الإسرائيلية في القدس (صور)

ألحقت الحفريات المتواصلة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، ضررًا كبيرًا في مبنى إسلامي، يعود تاريخه إلى العصر الأموي في القرن السابع.

وذكرت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية، أن جمعية ”إلعاد“ اليهودية بالتعاون مع سلطة الآثار، بدأت بفتح ثغرة كبيرة تحت أسوار القدس العتيقة قرب البلدة القديمة، بهدف دخول السائحين من هذه الثغرة إلى ”مدينة داوود“ المزعومة في سلوان إلى منطقة ”الحديقة الأثرية“ قرب حائط البراق.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن جمعية“ إلعاد اليهودية“، والتي تعنى بشؤون الاستيطان، حفرت عشرات الأنفاق تحت أرض حي سلوان بالقدس، بهدف تشكيل شبكة أنفاق تؤدي إلى مشروع سياحي كبير باسم ”طريق الحجاج“،حيث تبدأ هذه الشبكة من عين أم الدرج في سلوان وينتهي قرب باب المغاربة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومن خلفها منظمات يهودية استيطانية، استهدفت قناة تصريف أسفل البلدة القديمة يعود تاريخها إلى عدة قرون قبل الميلاد، بالإضافة لحفر مسار في شارع يعود إلى العصر البيزنطي، من أجل توفير شبكات ومداخل ومخارج تربط شبكة الأنفاق الاستيطانية ببعضها البعض.

وتُجري جمعية ”إلعاد“ اليهودية عدة مشاريع استيطانية في مدينة القدس، من خلال حفر الأنفاق وتنفيذ مخططات تهويدية تحت حماية الشرطة الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في مدينة القدس.

وشهدت مدينة القدس مؤخرًا عدة انهيارات في أكثر من منطقة، وخاصة في حي سلوان القريب من المسجد الأقصى المبارك، حيث يعتبر هذا الحي من الأحياء التاريخية في القدس.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها، من الإجراءات التهويدية التي تستهدف مدينة القدس، وتسعى إسرائيل من خلالها للتقسيم الزماني والمكاني في المدينة، مطالبة بالتدخل الدولي العاجل للجم إسرائيل عن انتهاكاتها بحق القدس.