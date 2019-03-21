مصادر: ترامب يلتقي نتنياهو خلال أيام لبحث تفاصيل ”صفقة القرن“

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع المقبل، لبحث تفاصيل ”صفقة القرن”.

وذكرت القناة العبرية 20 أن اللقاء الذي سيجمع ترامب بنتنياهو سيكون أول لقاء يتعلق بـ ”صفقة القرن“ ومناقشة بنودها وما تحوي من نقاط تخص الفلسطينيين والإسرائيليين.

ووفقًا للقناة العبرية، فإن تفاصيل ”صفقة القرن“ أصبحت جاهزة، ويعتزم ترامب الإعلان عنها بعد الانتخابات الإسرائيلية، وسيطلع نتنياهو على الخطوط العريضة فيها أثناء لقائهما المحتمل في واشنطن.

وأوضحت القناة أن الرئيس الأمريكي معني بالتعرف على وجهة نظر نتنياهو وسماع أي مقترحات من أجل تطويرها.

من جانبها، ذكرت صحيفة ”إسرائيل هيوم“ أن اللقاء سيتناول أيضًا الوجود الإيراني في سوريا، والأحداث الفلسطينية المتعلقة بالتفاهمات مع حركة حماس.

وقالت الصحيفة إن ترامب سيعترف بسيادة إسرائيل على الجولان بشكل رسمي أثناء زيارة نتنياهو لواشنطن.

ومن المقرر أن تعلن الإدارة الأمريكية عن صفقة القرن ”خطة السلام الأمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيليين“، عقب انتخابات الكنيست في نيسان/ أبريل المقبل، وسط توجس إسرائيلي ورفض فلسطيني لأي وساطة أمريكية.