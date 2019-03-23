السفارة الأمريكية في ليبيا تحذّر رعاياها من ”هجوم وشيك“‎

حذّرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، العاملة في تونس، رعاياها في العاصمة طرابلس، من ”هجوم إرهابي وشيك“، قد يستهدف مؤسسات حكومية.

وقالت السفارة عبر موقعها الرسمي: ”إن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا تحذر من هجوم وشيك على مؤسسة وطنية حيوية في طرابلس، السبت“.

وأضافت أن ”تقارير مفتوحة المصدر تشير إلى أن منطقة مكتب البريد المركزي في شارع الزاوية، قد تم تطويقها بعد اكتشاف عبوات ناسفة“.

ويقع مبنى البريد المذكور في منطقة مكتظة بالسكان وسط طرابلس، ويضم المبنى المكون من عدة طوابق غالبية الجهات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات، بما في ذلك شركتا ”بريد ليبيا“ و“هاتف ليبيا”.