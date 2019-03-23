عريقات يحذر: خطوة ترامب المقبلة ضم الضفة وإعلان دولة في غزة

حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، من الخطوة المقبلة التي قد يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وضم الجولان لها، مشيرًا إلى أنه لا يستبعد أن تكون رغبة ترامب بضم الضفة الغربية والاعتراف بدولة في غزة تحت حكم حماس.

وأضاف عريقات في حديث للإذاعة الرسمية الفلسطينية، اليوم السبت: “ إن سياسات ترامب تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتجاه المنطقة، تغيرت جذريًا بنسبة 100٪؛ في ظل تجاوزها لكل قرارات الشرعية الدولية“.

وقال عريقات: ”إن هناك من يتساوق مع فكرة إعلان دولة بغزة وفصلها عن الجسم الفلسطيني، والاعتراف بها كدولة تحت حكم حماس“، محذرًا من التماهي مع المخططات الأمريكية التصفوية.

وأشار عريقات إلى أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون الدولي، وتكافئها على جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، من خلال وقوفها الكامل وانحيازها المطلق لها في كل المحافل الدولية.

وأكد عريقات أنه ليس هناك أحد يعترف بما تقوم به الإدارة الأمريكية، وخاصة في قضايا القدس واللاجئين والسفارة، بالإضافة لضم الجولان، مشيرًا إلى أن ما يحمله الغد في هذه المنطقة، هو الفوضى والتطرف وإراقة الدماء؛ بفعل السياسة الأمريكية .

واعتبر عريقات أن المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، أصبحا رؤساء الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.