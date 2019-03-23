العراق: دعوة أمريكا لسيادة إسرائيل على الجولان تتعارض مع القانون الدولي

قالت وزارة الخارجية العراقية، على ”تويتر“ اليوم السبت، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان تتعارض مع القانون الدولي.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف: إن ”دعوة الولايات المتحدة إلى الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري يراها العراق بأنها تُعطي الشرعية للاحتلال وتتعارض مع القانون الدولي“.

ويمثل بيان ترامب، يوم الخميس، تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية بشأن وضع هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب 1967، وضمتها في عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.