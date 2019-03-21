قضية ”الكفن“ تتفاعل في العراق.. وتيار الصدر يدعو إلى ارتداء الأكفان في صلاة الجمعة

دعا مكتب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الخيمس، أتباعه وأنصاره إلى ارتداء الكفن في صلاة الجمعة يوم غد، وذلك ردًا على تصريحات متلفزة اعتبرت مسيئة لمسألة ارتداء الأكفان التي عُرف بها مراجع التيار الصدري في العراق.

وكان النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف، قد قال في لقاء متلفز على قناة دجلة إن: ”أتباع التيار الصدري، كانوا يرتدون أكفانًا في صلاة الجمعة، خلال حكم النظام السابق خوفًا منه، واليوم هم يحكمون العراق لكنهم مازالوا يرتدونها“، وهو ما أثار ضحك ضيوف البرنامج والمذيعة المقدمة سحر عباس، ما اعتبره أنصار التيار إساءة لهم، حيث كان والد مقتدى الصدر، محمد صادق يرتدي الكفن خلال مناهضته لنظام صدام حسين.

ويوم أمس الأربعاء، طوّق العشرات من أتباع التيار الصدري مقر قناة ”دجلة“ في منطقة الجادرية ببغداد احتجاجًا على ما قالوا إنها تصريحات مسيئة تجاه التيار الصدري من قبل الإعلامية سحر عباس، مقدمة أحد البرامج على التلفزيون المملوك لرجل الأعمال العراقي جمال الكربولي المنضوي في تحالف ”البناء“ بزعامة هادي العامري.

وذكر مكتب الصدر في بيان ”نهيب بالأخوة المؤمنين بارتداء الكفن في صلاة الجمعة المباركة ليوم غد في جميع محافظات العراق ردًا على ما صدر بحق رمزية الكفن وأصحابه من قبل بعض القنوات والمحسوبين على القضاء“.

وخلال التظاهرات التي شهدتها بغداد يوم أمس لأتباع التيار، نشر المحتجون وثيقة تحمل 6 مطالب من بينها إقالة مقدمة برنامج ”القرار لكم سحر عباس“ وعدم استضافة النائب السابق وائل عبداللطيف.