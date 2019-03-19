الطيران الإسرائيلي يقصف أهدافًا في غزة ‎

قصفت طائرات إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عدة أهداف في قطاع غزة، تزامنًا مع مسير بحري نظمته الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار.

وقالت مصادر محلية: إن طائرات استطلاع إسرائيلية استهدفت موقعًا عسكريًا تابعًا لحركة حماس، شرقي حي الزيتون جنوب مدينة غزة، كما قصفت موقعًا آخر شمال القطاع.

وبحسب المصادر، استهدف الطيران الإسرائيلي أيضًا مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالإضافة لاستهداف نقطة طبية في مخيم العودة شمال المدينة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي :“إن طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو هاجمت خلية أطلقت بالونات حارقة من شمال القطاع تجاه الأراضي الإسرائيلية“ .

وأصيب العشرات، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تصدي الاحتلال للحراك البحري الـ25 على شاطئ بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والذي حمل عنوان ”غزة ستنتصر على محاصريها“