الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 100 هدف لحركة حماس في غزة

المصدر: ا ف ب

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه نفذ باكرًا فجر الجمعة، حوالي مئة غارة على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة؛ ردًّا على إطلاق صاروخين من القطاع صوب تل أبيب.

وأفاد الجيش في بيان، أن ”طائرات حربية ومروحيات هجومية وطائرات لقوات الدفاع الإسرائيلية هاجمت ليل الجمعة حوالي مئة هدف لمنظمة حماس في قطاع غزة“.

وقال الجيش، إن الأهداف تضمنت مجمعًا تستخدمه حماس لتنسيق عملياتها في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى ”موقع تصنيع أساسي للصواريخ“ في قطاع غزة.

وقال مصدر أمني في غزة، إن عشرات الضربات استهدفت قواعد لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في القطاع، وتابع المصدر أنه ”تم استهداف أكثر من 40 موقعًا بأكثر من 100 ضربة“.

وأصيب رجل وامرأة، إثر إصابة منزلهما في رفح جنوب غزة، بحسب المصدر نفسه.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة ”أصيب أحد المواطنين وزوجته الحامل بجراح مختلفة جرّاء استهداف منزلهما برفح (جنوب) وحالتهما صعبة“.

وتحدّث سكان القطاع عن عدد من الصواريخ أطلقت تجاه البلدات الإسرائيلية القريبة من حدود القطاع ردًّا على الغارات.

وفي وقت سابق، كان الجيش الإسرائيلي أفاد في بيان، أنّ صاروخين أُطلِقا مساء الخميس، من غزّة على منطقة تلّ أبيب، نافيًا سقوط ضحايا أو وقوع أضرار. ودوّت صفّارات الإنذار في تلّ أبيب ومحيطها في وقت مبكر الجمعة.

ولم يبلغ عن إصابة أي إسرائيلي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حذّر حماس الأحد، من أنّ إسرائيل لن تتردّد في شنّ ”عمليّة واسعة النطاق“ في غزّة، بعدما باتت المواجهات شبه يوميّة بين الطرفين.