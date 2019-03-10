متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يدعو هيفاء وهبي للتبرع لحزب الله

دعا أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الفنانة والمطربة اللبنانية هيفاء وهبي، للتبرع لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله، وذلك في تهنئة لها بعيد ميلادها الـ43.

ونشر أدرعي اليوم الأحد، تغريدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تضمنت كلمات مثيرة للجدل موجهة للفنانة هيفاء وهبي، بمناسبة عيد ميلادها الذي يحل يوم 10 من آذار/مارس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في تدوينته: ”مبروك هيفا وهبي كل عام وأنت بألف خير، إنت معروفة بدعمك لحزب الله، بس طبعًا لنصر الله ما في مصاري ليجبلها هدية بعيد ميلادك“.

وأضاف أدرعي: ”بعد خطاب نصر الله الأخير، شو رأيك إنت تتبرعيلو يا هيفا؟“.

واحتفلت هيفاء بعيد ميلادها الـ43 وسط أصدقائها، ونشرت إحدى صديقاتها عبر حسابها على ”إنستغرام“ مقاطع فيديو أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، بإحدى الكافيهات في لبنان، وظهرت هيفاء وهي ترتدي ”شورت جينز“ وقميصًا أبيض.