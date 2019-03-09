بعد شائعة ارتباطهما.. مدير أعمال هيفاء وهبي يوجه لها رسالة رومانسية في عيد ميلادها

وجه الملحن المصري محمد الوزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، رسالة رومانسية بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف الأحد 10 من آذار/مارس الجاري.

ونشر الوزيري، صورة يبدو أنها تحمل معها الكثير من الذكريات بينهما، يظهر فيها برفقة هيفاء، وأرفقها بإيموشن قلب، وعلق عليها قائلًا، ”أيام كتير عدت عالصورة دي شوفنا فيها مع بعض كل حاجة منها الحلو ومنها اللي مش حلو“.

وأضاف بقوله: ”وقدرنا نعديه بس بتفضل حاجة واحدة بتهون كل ده.. ضحكتك اللي بتنور الدنيا… كل سنة وإنتي أحلى وأطيب قلب قابلته في حياتي“.

وأثارت علاقة الوزيري بهيفاء، جدلًا واسعًا، إذ وصل الأمر إلى ترديد البعض أنباء عن زواجهما سرًا.

ولم تؤكد هيفاء أو الوزيري تلك الأنباء أو نفيها، حيث تعود تلك الأخبار لتتردد مع كل تحرك من الوزيري تجاه وهبي، ورومانسيتهما المعلنة في كل المنشورات، حيث تكهن الجمهور بأن هناك علاقة حب تجمع الوزيري بهيفاء منذ نحو عامين، وبالتحديد منذ الاحتفال الذي أقامه الأول، لعيد ميلاد النجمة اللبنانية.

إلا أن ذلك التكهن أخذ يترسخ في أذهان الجمهور بعدما فاجأ الوزيري النجمة اللبنانية بتغريدة رومانسية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، اعترف فيها بحبه لها، حيث قال، ”أحببتك.. فارتقي الإحساس.. فوجدت بعدك أن النساء إشاعة يتداولها الناس.. محمد وزيري“.

بدورها أعادت هيفاء نشر تغريدة وزيري، وهو ما رآه البعض اعترافًا منها بتلك العلاقة.