الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيًا في الضفة الغربية

قُتل فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي في الأغوار شرقي الضفة الغربية، بدعوى محاولة دهس شرطي إسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي إن ”الارتباط الفلسطيني (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) أبلغها رسميًا باستشهاد الشاب سلامة كعابنة، بعد إطلاق النار عليه من قبل قوة عسكرية إسرائيلية قرب مدينة أريحا في الأغوار شرقي الضفة الغربية”.

وقال شهود عيان، إن الحادث وقع بالقرب من بلدة زبيدات في الأغوار، وإن الجيش الإسرائيلي أغلق الموقع ومنع الفلسطينيين من الوصول له.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان صحفي، أنها تلقت معلومات عن وجود ”مركبة مشبوهة“ فوضعت حاجزًا على الشارع المسمى ”شارع 90“ في الأغوار، وخلال عملية فحص مركبة، تقدمت أخرى بسرعة ورفض السائق إشارات الشرطة بالتوقف، فأطلقت النار على المركبة التي توقفت، وفر منها شخصان، فيما قتل السائق الذي كان يضع قناعًا على رأسه.