فتح: ما يحدث في غزة عنف غير مسبوق و“إرهاب“ حقيقي من حماس

قال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، اليوم الإثنين، إن ما يجري في المحافظات الجنوبية هو عنف غير مسبوق، وحالة ”إرهاب“ حقيقية من قبل حماس، التي تعتدي على أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف في حديث لإذاعة ”صوت فلسطين“، أن أسباب استكانة أبناء الشعب في غزة، كانت تحت شعار وجود مقاومة ضد الاحتلال، لكن هذه المقاومة انتهت وباتت تجري محادثات مع الاحتلال من تحت الطاولة.

وأشار المسؤول الفلسطيني، إلى أن المواطن كسر حاجز الخوف ليثأر لكرامته المهدورة منذ 11 عامًا، على حد قوله.

من جهة أخرى، أكد العالول أن مشاورات واتصالات رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، ستنتهي قريبًا.

وقال إن الاتصالات تسير بخطى حثيثة، وستنتهي خلال فترة قريبة؛ حتى يصار إلى تشكيل الحكومة وإعلانها، بحسب وكالة ”سوا“ الإخبارية.

وأفاد بأنه تجري حاليًا عملية تواصل مع كل الفئات والفصائل والمستقلين، سواء بشأن تشكيل الحكومة أو برنامجها، منوهًا إلى أن المطلوب من الحكومة ”كبير للغاية“، وفق تعبيره.

وأشار إلى ترحيب حركته بمن يريد المشاركة في الحكومة، لافتًا إلى حرصها على الحوار مع الفصائل التي لا تريد المشاركة أيضًا؛ للاستماع إلى رأيها بشأن البرنامج.