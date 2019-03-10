عباس يكلف محمد أشتية بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة‎

قالت مصادر فلسطينية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرر اليوم الأحد، تكليف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد أشتية، بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، خلفًا لحكومة رامي الحمدالله.

وكتب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، عبر حسابه في ”تويتر“: ”تكليف عضو اللجنة المركزية لفتح محمد أشتية بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة“.

ويشغل أشتية منصب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وهو شخصية تجمع بين السياسة والاقتصاد، حيث ترأس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، كما شغل مناصب وزارية في حكومات فلسطينية سابقة.

وفشلت جهود حركة فتح، في إقناع قوى اليسار الفلسطيني في الانضمام للحكومة المنوي تشكيلها، فيما لم تجرِ أي مشاورات مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين للدخول في الحكومة؛ لعدم انخراطهما في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، قد أوصت نهاية يناير/كانون hgثاني الماضي، بتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وأن يكون رئيسها أحد أعضاء اللجنة، مبررة الدعوة بـ“تعثر ملف المصالحة مع حركة حماس“.

وعلى ضوء ذلك، قبل الرئيس عباس في الـ 29 من الشهر ذاته، استقالة حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله، وكلفها بتسيير الأعمال.