خلال لقائه عباس.. الرئيس العراقي يدعو لحماية القدس من الانتهاكات الإسرائيلية

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، على ضرورة حماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، من أي انتهاكات إسرائيلية.

جاء ذلك خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له في قصر السلام بالعاصمة العراقية بغداد، يوم الإثنين، وفق بيان لرئاسة الجمهورية العراقية.

وقال البيان، إن ”الرئيسين عقدا اجتماعًا موسعًا، جرى خلاله الإشارة إلى عمق العلاقات الأخوية التاريخية والروابط المشتركة بين العراق وفلسطين، وضرورة العمل على تطويرها والارتقاء بها، بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلًا عن مناقشة عدد من الملفات المهمة لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة“.

وبحث الجانبان أيضًا، ”آخر المستجدات والتطورات في الساحتين العربية والإقليمية، وضرورة العمل على دعم وحدة الصف العربي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة“.

من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني عن ”رغبة حكومته في تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية مع العراق، مجددًا تضامن الشعب الفلسطيني مع شقيقه العراقي في تصديه للإرهاب“.

وكان عباس التقى، أمس الأحد، رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.