الرئيس السوداني يوجه بإطلاق سراح النساء المعتقلات بسبب الاحتجاجات

وجه الرئيس السوداني، عمر البشير، في خطاب له يوم الجمعة، مدير جهاز الأمن بإطلاق سراح النساء المعتقلات، كافة، على خلفية الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ أشهر والمطالبة بإسقاط حكم البشير.

وقال البشير: إن ”اختيار الحكومة المقبلة سيكون اختيارًا لحكومة كفاءات، دون محاصصة حزبية أو قبلية“.

وأضاف: ”الآن نتشاور لتشكيل الحكومة، وسنختار الأفضل والأجدر للقيادة، والقوي الأمين لكل منصب“.

وتابع: ”نحن ننقل البلاد إلى مرحلة جديدة، وفضلت إحياء الأمل في نفوس الشعب السوداني بتعيين محمد طاهر آيلا، رئيسًا للوزراء في البلاد“.‎