البشير يقيل محافظ البنك المركزي

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، الأربعاء، قرارا بإقالة محافظ البنك المركزي، محمد خير الزبير، من منصبه بعد أشهر من تعيينه، وتم تكليف حسين يحي جنقول بمهام محافظ البنك، بحسب بيان للرئاسة.

وكان البشير أصدر، في سبتمبر/ أيلول الماضي، قرارا بتعيين الزبير محافظا للبنك المركزي، خلفا لمساعد محمد أحمد، الذي كان يتولى مهام المحافظ بالانابة، عقب وفاة محافظ البنك، حازم عبد القادر.

ويعاني السودان من أوضاع اقتصادية صعبة انعكست على إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، وأدت إلى هبوط قيمة العملة المحلية (الجنيه) بمعدلات غير مسبوقة أمام العملات الأجنبية.

وأدت الأزمات الاقتصادية في الخبز والطحين والوقود والأدوية إلى اندلاع احتجاجات شعبية مستمرة منذ ديسمبر/كانون أول الماضي، وارتفع سقف مطالبها إلى المطالبة برحيل نظام البشير.