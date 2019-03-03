عباس من بغداد: الإدارة الأمريكية أثبتت عدم حياديتها لذلك رفضنا خطتها

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد، أن السلطة الفلسطينية رفضت الخطة الأمريكية للسلام، بعد أن أثبتت إدارة الرئيس دونالد ترامب“عدم حياديتها بعد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل“.

وقال عباس عقب لقاء جمعه برئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في بغداد: ”أطلعت رئيس الوزراء العراقي على تطورات الأوضاع في فلسطين، والانتهاكات التي تتعرض لها القدس“.

من جانبه قال عبدالمهدي، إن ”العراق يمتلك حضورًا قويًا في المنطقة، بما يمكنه من المساعدة في تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني“، وفق التلفزيون الرسمي العراقي.

ويسعى العراق إلى تمتين علاقاته مع دول العالم، وتحديدًا محيطه الإقليمي، حيث تؤكد بغداد في أكثر من مناسبة حرص العراق على بناء علاقات حسن جوار مع جميع الدول، لاسيما المحيطة.