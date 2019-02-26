الإفراج عن جميع معتقلي ”فتح“ في غزة بجهود فصائلية

نجحت وساطة قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على مدار يومين، في إقناع حركة ”حماس“ بالإفراج عن عشرات المعتقلين من حركة ”فتح“، والذين سبق واعتقلتهم أجهزة ”أمن حماس“ في غزة، بحسب ما أكد الناطق باسم ”فتح“ في القطاع.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة، محمد الغول:“بجهود حثيثة، وبتواصل بين قيادة الجبهة ممثلة بمسؤول فرعها في قطاع غزة جميل مزهر، والقيادي يحيى السنوار مسؤول حركة حماس في قطاع غزة، تم الإفراج عن كافة المعتقلين من حركة فتح في غزة“.

وكان الناطق باسم حركة ”فتح“ في قطاع غزة، عاطف أبوسيف، صرح لـ“إرم نيوز“، بأن ”أجهزة أمن حماس اعتقلت العشرات من كوادر وقيادات حركة فتح في قطاع غزة“.

وأشار أبوسيف، إلى أن أجهزة ”أمن حماس“، اقتحمت منازل تابعة لعدد من عناصر ومسؤولي الحركة في قطاع غزة، واعتقلت عددًا منهم، بعد مسيرات نظمها مؤيدون للحركة، لمساندة ومبايعة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتزامنت التظاهرات المؤيدة لعباس، مع مسيرات أخرى رعتها حركة حماس تطالبه بالرحيل على خلفية ما تقول الحركة، إنها عقوبات يفرضها عباس على قطاع غزة.