فتح: حماس تتساوق مع المخططات الإسرائيلية والأمريكية‎

اتهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، توفيق الطيراوي، حركة حماس بالتساوق مع المخططات الإسرائيلية والأمريكية، التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وتعزيز الانقسام الفلسطيني.

وقال الطيراوي، اليوم الثلاثاء، إن ”حركة حماس تعمل بوجهين، تحمل شعار المقاومة وتتساوق في أجنداتها مع مخططات الاحتلال وراعيته أمريكا وبعض الدول الراعية لها في الإقليم، وهو الأمر الذي يكشف انفصام القول والفعل لديها“، على حد تعبيره.

وأضاف الطيراوي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“، إن ”التحشيد الإعلامي الذي تقوم به حماس ضد منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس وحركة فتح، والشعارات المتساوقة مع المخطط الأمريكي الإسرائيلي، تهدف لشطب الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، كمقدمة لشطب القضية برمتها“.

وردًا على المسيرات التي رعتها حركة حماس في قطاع غزة؛ للمطالبة برحيل الرئيس الفلسطيني، قال الطيراوي، إن ”الذي يجب أن يرحل هو من استحوذ بالقوة المسلحة على قطاع غزة، وشق الصف الوطني، وعرض وحدة الوطن والجغرافيا الوطنية للتقسيم، وحول السلاح إلى وجه أمه وأبيه وحاضنته السياسية، وليس من يواجه التقسيم ومحاولات الشطب لقضيتنا الفلسطينية وصفقة القرن، ويقول لا لأمريكا وإسرائيل“.

وتابع الطيراوي: ”نحذر حماس من مغبة الاستمرار في نهج البلطجة الذي تمارسه سلطة الأمر الواقع في القطاع، ضد أبناء حركة فتح التي تطالهم بالاعتقال والملاحقة بالمئات دون رادع، الأمر الذي يؤكد شبهة الهدف وفئوية الفكر لدى الحركة التي تخدم عن قصد أو غير قصد مخططات الاحتلال“، على حد وصفه.

ودعمت حركة حماس بشكل غير مباشر، مسيرات شعبية في قطاع غزة، دعت لرحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهي الخطوة التي اعتبرتها حركة فتح، ضربة في شرعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومنظمة التحرير الفلسطينية.

واعتقلت حماس، عشرات العناصر من حركة فتح في قطاع غزة، بعد حملة مضادة أطلقتها حركة فتح، لمبايعة الرئيس عباس، والتأكيد على شرعيته في وجه المخططات التي تقودها حركة حماس.