عباس: أي خطة سلام لا تشمل إقامة دولة فلسطينية لن تنجح

اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه لا يمكن نجاح أي خطة سلام طالما لن ينتج عنها دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبًا بتطبيق المبادرة العربية كما وردت عام 2002، كونها الطريق الوحيد لتحقيق السلام.

وطالب عباس في كلمة له أمام القمة العربية الأوربية الأولى المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية، مساء الأحد، الاتحاد الأوروبي، بـ“اتخاذ خطوات عملية لتحقيق السلام من خلال التصدي لمشروع الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترسيخ حل الدولتين بخطوات سياسية وقانونية، من بينها اعتراف دول الاتحاد بدولة فلسطين، والحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة“.

كما جدد عباس دعوته لانعقاد مؤتمر دولي للسلام، تتعاون الدول العربية والأوربية في التحضير له، إضافة إلى تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، لرعاية المفاوضات، مؤكدًا ”أهمية تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية 1995، والقيام بالتحكيم حول مسألة اقتطاع إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية“.

وأعرب عن ”أمله في تشكيل شبكة أمان مالية للموازنة الفلسطينية، تضمن مواجهة الإجراءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين“.

وبين عباس أن ”إجراءات الحكومة الإسرائيلية غير الشرعية وصلت إلى هدم المنشآت الفلسطينية المبنية بتمويل أوروبي، مما أعاق تطبيق اتفاق الشراكة الأوروبي الفلسطيني الموقع عام 1997″، مشيرًا إلى أن ”الإدارة الأمريكية الحالية، تشجع إسرائيل للتصرف كدولة فوق القانون“.