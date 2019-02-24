عباس يلتقي السيسي على هامش قمة شرم الشيخ‎

عقد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأحد، اجتماعًا مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وبحث الرئيسان، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“، تطورات القضية الفلسطينية في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي، والجهود المبذولة لإعطاء دفعة لعملية السلام.

ووفقًا للوكالة، اتفق عباس والسيسي على استمرار التنسيق بينهما لما فيه مصلحة البلدين.

وحضر الاجتماع، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الخارجية رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح.

ومساء أمس، وصل عباس، إلى شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية الأولى التي تنعقد مساء اليوم الأحد.

ويعقد الرئيس الفلسطيني، عدة لقاءات مع عدد من الرؤساء والمسؤولين على هامش أعمال القمة اليوم.