خرجوا تأييدًا لعباس.. فتح تستنكر اعتقال حماس عددًا من عناصرها في غزة

أكدت حركة فتح، أن الأجهزة الأمنية التابعة لحماس في غزة، شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف أبناء الحركة، بعد مشاركتهم في مسيرات مؤيدة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت حركة فتح، في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، إن ”جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة انتفضت الليلة دفاعًا عن الشرعية الفلسطينية وتأييدًا للرئيس محمود عباس“.

وأضافت، أن ”فتح وقيادتها ستظل الصخرة المنيعة التي تتحطم عليها كل مشاريع التصفية“، معبرةً عن إدانتها الشديدة لما وصفته ”اعتداءات حركة حماس على الجماهير الفلسطينية“.

واعتبرت أن ”ذلك يأتي تأكيدًا على التفاف الجماهير حول مواقف الرئيس عباس، وأن أبناء قطاع غزة خرجوا في مظاهرات تأييد للرئيس، ورفضًا لكل الدعوات التي تتساوق مع رغبات وسياسات وخطط دولة الاحتلال وحلفائها“، على حد وصف البيان.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“، إن ”عناصر من حماس، اقتحموا مساء اليوم السبت، منزل محافظ شمال غزة صلاح أبو وردة في مدينة جباليا شمال القطاع، وقاموا بتفتيشه بشكل استفزازي، بحجة البحث عن نجله محمود“.

وذكر نشطاء في حركة فتح، أن أجهزة أمن حماس نفذت عمليات اقتحام لمنازل قيادات وكوادر من حركة فتح شمال قطاع غزة.

وخرج المئات من عناصر حركة فتح، في مسيرات دعم وتأييد للرئيس الفلسطيني محمود عباس، في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.