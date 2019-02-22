الجيش الإسرائيلي يستبق دعوات النفير في الأقصى باعتقال 50 فلسطينيًا

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 50 مواطنًا فلسطينيًا، ضمن حملة اعتقال واسعة شنتها قواته، في مدينة القدس وأحيائها، وذلك بعد دعوات فصائلية ومؤسساتية للنفير في المسجد الأقصى، بعد اعتداءات إسرائيلية متواصلة في القدس.

وقالت مصادر مقدسية لـ“إرم نيوز“، إن ”سلطات الاحتلال، شنت حملة اعتقالات واسعة، بدأت من ليلة الأمس حتى صباح الجمعة، اعتقل الجيش خلالها عددًا كبيرًا من الناشطين المقدسيين، في البلدة القديمة وحي سلوان ووادي الجوز والعيسوية والطور“ .

وأضافت المصادر، ”أن قوات الاحتلال، داهمت عددًا من البيوت الفلسطينية، وقامت بتخريبها وتكسير أدواتها، بزعم البحث عن مطلوبين لجهاز الأمن العام الإسرائيلي، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين، واقتادتهم إلى جهات غير معلومة“.

جاء ذلك، بعد دعوات للنفير من أجل الأقصى، من قِبل الفصائل الفلسطينية ومؤسسات مقدسية، ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في مدينة القدس، وسلوك الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين في منطقة ”باب الرحمة“ أحد أبواب المسجد الأقصى، وإغلاقه المتكرر بالأقفال والسلاسل الحديدية.

ويستعد الفلسطينيون للمشاركة في جمعة ”النفير“ من أجل المسجد الأقصى، ضمن فعاليات يحاولون من خلالها وقف الإجراءات التهويدية في مدينة القدس.

وعبرت الرئاسة الفلسطينية -في وقت سابق- عن إدانتها لحملات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، داخل المسجد الأقصى المبارك، وإغلاق باب الرحمة بالأقفال الحديدة، مطالبةً بتدخل دوليّ، يلجم الاحتلال الإسرائيلي ويوقف اعتداءاته، محذرة في الوقت نفسه من مخططات إسرائيلية تهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا للسيطرة عليه، مؤكدة أنها تجري اتصالات عاجلة للضغط على دولة الاحتلال بوقف حملاتها.